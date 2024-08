Carlos Lombardi sobre crise das novelas: 'Escreve-se para não ofender'

Há 30 anos, em agosto de 1994, durante uma visita à Globo em que foi falar sobre a ideia que tinha para sua próxima novela, Carlos Lombardi foi surpreendido com uma notícia que nenhum autor gostaria de receber na vida: ele teria cerca de um mês para conceber e escrever a próxima produção do horário das 19h, que teria a dura missão de suceder o estrondoso sucesso de "A Viagem".

Lombardi, que vinha da bem-sucedida "Perigosas Peruas" (1992), tinha até o momento uma breve descrição das personagens, mas nem trama estruturada havia. "Mário Lucio Vaz [diretor da Central Globo de Produção na época] disse: 'Você vai voltar para São Paulo e vai escrever o capitulo. Essa novela estreia em 30 dias'". Nascia assim, "Quatro Por Quatro", um dos maiores sucessos dos anos 1990.

Para o elenco, ele queria Bruna Lombardi, Eliane Giardini, Malu Mader e Adriana Esteves como as protagonistas, mas não conseguiu a escalação de nenhuma delas. De todas as ausências no elenco, a que Lombardi mais lamenta é a de Adriana Esteves, que se afastou da TV após ser duramente criticada por sua atuação na primeira versão de "Renascer" (1993). "Ficaram criticando que ela era fraca, mas ela era excelente. Ela era a melhor interpretação da novela [Renascer] disparado", avalia. O papel destinado para Adriana, Babalu, foi para Letícia Spiller, que se consagrou após essa novela e estabeleceu uma longa carreira na TV.