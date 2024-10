Globo 60 anos: cinco programas que poderiam ser resgatados para a data

Raul Cortez foi um dos apresentadores do "Você Decide", que apresentava histórias fictícias e dava opções para o público escolher o final por telefone Imagem: Eduardo França/Globo

Sucesso nos anos 1990, o programa foi pioneiro em usar a interatividade numa época em que a internet era inexistente, e quebrou barreiras ao tratar de temas polêmicos. Num momento em que o público está conectado 100% do tempo e as pessoas estão ávidas para opinar sobre tudo, faria muito sentido ter o Você Decide por uma nova temporada.

Brasil Legal

Sabrina Sato: apresentadora seria o nome ideal para comandar uma nova versão do "Brasil Legal" Imagem: Reprodução/Globo

Originalmente comandado por Regina Casé, o programa rodou o Brasil contando histórias curiosas e divertidas de gente anônima, além de viajar para diversas cidades do mundo mostrando a rotina de brasileiros no exterior. Uma nova versão do Brasil Legal poderia retratar a trajetória de pessoas que tiveram suas vidas modificadas por programas e novelas da Globo. Num eventual reboot da atração, a apresentação poderia ser de Sabrina Sato, que brilha sempre que está em contato com o povo e que dialoga bem com todas as classes sociais.

Caça Talentos