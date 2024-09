Amanda Ramalho desabafa sobre autismo: 'Por muito tempo, tentei me adequar'

Longe do Pânico e dedicando-se cada vez mais ao Esquizofrenoias, Amanda começou a colher os frutos desse projeto durante a pandemia, quando saúde mental passou a ganhar mais destaque na mídia e chamar a atenção das pessoas. "Recebia feedbacks [de ouvintes dizendo]: 'você está me ajudando muito, está difícil morar com minha família'", conta. "Como uma pessoa muito sensível, [para não me afetar] entendi que não precisava responder todo mundo e dar uma solução para tudo. Muitas vezes, precisei ignorar [para me preservar]."

Desde que foi diagnosticada com autismo, Amanda iniciou um spin-off do dentro do Esquizofrenoias, o Amanda no Espectro, em que fala sobre condição e entrevista pessoas a respeito do tema. "[Saber que tenho] Autismo foi um luto. Eu ainda percebo que não é um assunto que lido com tanta naturalidade. Quando estou fazendo uma entrevista para o Amanda no Espectro, eu ainda estou descobrindo coisas sobre mim. Então, elas doem", afirma. "Por muito tempo, tentei me adequar e parecer razoável. Tentava aguentar mais coisas."