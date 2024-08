Por que Ana Paula Arósio ainda causa fascínio no Brasil?

Longe da TV há 14 anos e evitando aparecer na mídia a todo custo, Ana Paula Arósio ainda mexe com o imaginário do povo brasileiro. Qualquer aparição pública ou informação nova sobre a atriz gera um barulho e um interesse proporcionais à fama que ela possuía no início dos anos 2000, quando fazia parte do time A do elenco da Globo.

Afastada dos noticiários desde que estrelou a propaganda para um banco em 2020, Ana Paula Arósio voltou a estampar as manchetes dos portais e a ser assunto nas redes sociais por conta de uma publicidade que aceitou fazer para uma marca de suplemento vitamínicos que é vendida exclusivamente em uma conhecida rede de farmácias. Exibindo a mesma beleza que a fez ser capa de centenas de revistas ao longo das décadas de 1990 e 2000, Ana Paula Arósio foi alvo de elogios de antigos fãs, que ainda sonham com uma possível volta da atriz às novelas.