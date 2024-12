Outras emissoras na Globo: foi Luciano Huck quem democratizou a TV aberta?

Não liguei a TV no domingo, mas pelo celular fiquei sabendo que Sonia Abrão chamou muita atenção na festa da firma da Globo, o prêmio Melhores do Ano, apresentado por Luciano Huck em seu semanal Domingão.

Vi também cenas impensáveis há décadas: Patrícia Abravanel jogando um aviãozinho de dinheiro e gritando, em pleno Projac, "o aviãozinho do Silvio!". No fundo do palco, telas imensas em LED estampavam o rosto de Silvio Santos, que por anos foi o maior concorrente da Globo naquele mesmo dia da semana. A coroação da cena é uma esforçada Ivete Sangalo que salta para conseguir seu avião. Quem quer dinheiro?

Nos anos 90, no auge da guerra pela audiência nos domingos, em que Faustão e Gugu competiam a qualquer custo pela liderança, era inimaginável citar o SBT no ar na Globo. O inverso até acontecia (e ainda acontece em diversos programas vespertinos dedicados a comentar as novelas, por exemplo). Mas o que mudou nas regras da emissora carioca? Luciano Huck foi realmente agente de uma revolução na TV aberta?