Cinco anos após começo da pandemia: o que você lembra daquela outra vida?

Kasley associa o comportamento socialmente saudável à longevidade. Curioso, porque era justamente viver mais o que estávamos tentando conseguir há cinco anos, quando tranquei a porta de casa em um 14 de março e nunca mais saí. Quer dizer, nunca mais é muito tempo. Mas o isolamento durou muito tempo mesmo.

Após a palestra, discuti com alguns amigos que estavam no Texas como os cinco anos de pandemia demoram para ser internalizados. A gente custa muito a entender o que houve. Tanto que só virou literatura científica e assunto agora o que ficou evidente para mim no dia seguinte ao momento em que tranquei a porta do apartamento 97. Se relacionar socialmente é obviamente importante para nos mantermos saudáveis.

Ok, todo mundo sabe disso. Mas o movimento que se vê nas redes sociais, entretanto, é oposto. Olhos viram quando o telefone toca. Gente glamouriza o fato de marcar um evento e não aparecer. Maratonar séries é sinônimo de não precisar se relacionar, fechados em quartos, colados em telas, como se uma pandemia assolasse o mundo lá fora. E assola: a da solidão.

A historiadora médica da Universidade de Exeter, Dora Vargha, afirmou no jornal The New York Times que não houve nenhum esforço generalizado para memorializar as mortes por covid-19. Ela acha compreensível. As pessoas, ela disse, não querem ser "arrastadas de volta" para memórias daqueles anos de covid. Foi terrível mesmo. Mas, além dos cardápios em QR Code que somos obrigados a decifrar, não ficou nada em nós?

A história ensina que é importante relembrar para não reviver. Em outra reportagem do mesmo jornal americano, uma comparação com a Gripe Espanhola de 1918 me deixa um tanto alarmada. "Em 1918, havia um respeito permanente pela ciência e pela medicina que parece faltar hoje", disse J. Alexander Navarro, historiador médico da Universidade de Michigan. Claro que existiam bolsões de resistência a medidas como uso de máscaras e evitar grandes grupos. "Mas, na maior parte, as pessoas obedeciam aos conselhos de saúde pública. E a conformidade era divorciada da política", diz a reportagem.

Ih, gente. Em 2020, nos dividimos em dois times —o que acreditava na ciência e apesar da tortura particular de cada um, escolhia se isolar pelo bem de todos; e a turma que não aguentava mais ficar em casa e usar máscara e ia se encontrar, sim. Esses dois grupos nunca mais se entenderam perfeitamente bem. Se vier uma nova pandemia —vai vir, eles dizem— como vamos nos comportar? Se a sociedade não aguenta sequer se lembrar do que houve, como vai encarar situação semelhante outra vez?