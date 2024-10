João Vicente chorando por Sabrina Sato é ironia que todo ex-casal precisa

João Vicente de Castro está deitado em um banheiro, arrasado ao lado da privada, chorando. A esquete do Porta dos Fundos saiu no dia em que Sabrina Sato, sua ex-namorada, confirmou que está grávida do namorado, Nicolas Prates. Drama? Imagina. É piada. Ele chega a fazer uma pinta na testa de uma atriz no vídeo para simular a dor de cotovelo. Ali, fica nítido: como é bom ter histórias superadas.

Como seu ex reagiu quando descobriu sua gravidez do próximo marido? O meu foi na maternidade e levou uma roupinha bem fofa. Ele não é humorista, mas mandou bem também. É um jeito legal de mostrar que está feliz pela conquista do outro. O vídeo irônico de João, mesmo mostrando cenas que dizem exatamente o contrário, parecem transmitir a mesma mensagem. Se estivesse chorando de verdade, não gravaria as cenas para o canal de humor mais popular do país, certo?

João sempre falou de Sabrina com muito carinho. Há cenas no Papo de Segunda, em que ele descreve o cuidado de Sato com o fãs com profunda admiração. Pode ser, como dizem alguns homens, um método para pegar mais mulher. Ele confessa que chora transando e dá um baile em quem acha que virilidade se mede na (falta de) lágrima. Fala de histórias passadas com muito humor, como no jogo de Eu nunca com as amigas Gioh Ewbank e Fê Paes Leme. Já afirmou que acha que os melhores casais são aqueles que se comportam como um time, dando apoio um para o outro. Se o colega de time está jogando contra você, é legal partir para o jogo individual, sem desespero de achar alguém. Está certo, parceria boa é aquela que leva a gente para frente.