Nicolas Prattes diz transar 50 vezes na semana com Sabrina Sato: quem mais?

Nicolas Prattes afirmou que transa 50 vezes por semana com Sabrina Sato. Quer dizer, no começo de namoro, não para sempre. Sim, o cara que correu uma maratona outro dia mesmo em Paris, durante as Olimpíadas, estava no programa "Sobre Nós Dois", que Sabrina apresenta no GNT com Marcelo Adnet. Ali, ele foi sorteado para responder a frequência de sexo e deixou os presentes (invejosos?) ouriçados.

Sexo sete vezes por dia. Eu ia começar esse parágrafo com a expressão "não sei vocês, mas eu acho difícil bater essa meta". Porém, eu sei que vocês também acham. Olha a cara da Fernanda Rodrigues, mulher de mais de 40, com dois filhos, ao ser confrontada com a informação: choque absoluto. Como assim 50 vezes por semana? Quer dizer que se tudo der certo vocês transam 200 vezes por mês?

O brasileiro médio usa uma mão só (calma, gente) para contar a quantidade de vezes em que transou no mês e suspira resignado com a disposição sexual do jovem Nicolas, aos 27. Sabrina, 43, não fica atrás — o constrangimento deixa evidente o histórico de atleta da apresentadora. Rapaz, que saúde a desses dois.