Fenômeno Eliezer: pressão estética não é mais ‘privilégio’ feminino

Vou além: pense em quando foi a última vez em que você tirou uma foto e postou sem filtro. Ou quando olhou para si e aceitou a própria imagem, com rugas, com flacidez com a perda do tônus.

Recentemente, tirei várias selfies com amigas que tem os mesmos 42 anos que eu, mas que já fizeram procedimentos estéticos. Resultado: não gosto de nenhuma das fotos porque eu, que nunca mexi no rosto, fiquei mais velha que elas.

E digo isso sem julgamento de valor, talvez eu faça os procedimentos em algum momento. Mas essa cobrança com minha aparência, quem inventou? Parece que fui eu mesma, motivada pela comparação mesmo. E isso vem de muito antes de envelhecer ou de minhas amigas entrarem na corrida estética contra isso. Está todo mundo certo, cada um decide o que fazer. Mas às vezes doem dores que não precisavam doer.

Parece que todo mundo envelhece. Parecer velho, logo, não deveria ser problema. Se eu vou prosperar na missão de envelhecer naturalmente, não sei. Eliezer precisou ir lá para o outro lado para voltar. Vai entender o nosso jeito de ser ver no espelho. Quer dizer, vou entender, sim. Falar sobre isso é o primeiro passo.

