Volta do Oasis: estamos vivendo ou apenas desesperados esperando nostalgia?

Fã de Oasis é uma classe diferente. Descrevem a banda como a melhor do mundo e ovacionam os hits. A paixão interrompida pelo rompimento ficou ainda mais forte. Imagina a banda da sua vida estar viva, ninguém ter sido assassinado, tido uma overdose ou morrido de Aids? A única coisa que precisa é resolver uma tretinha de família para dar certo de novo. É isso que fãs esperaram nos últimos 15 anos, como a mãe que torce para que os filhos voltem a se dar bem para todo mundo passar o próximo Natal junto.

Aconteceu, mas não foi bem por isso que rolou a reaproximação. Dizem que Noel está devendo uma grana após o divórcio, que o descapitalizou em 20 milhões de libras. O que é um irmão mais novo meio irritante perto desse montante negativo? Não dá para saber a real motivação — o fato é que ambos estarão no mesmo palco em breve. "Não olhe para o passado com raiva", eles cantam há 30 anos. Vamos ver se se escutam.

Ainda tem outra mítica sobre o retorno, que agrada os boleiros: eles são torcedores fanáticos do Manchester City. Tanto que "Wonderwall" é música recorrente em comemoração de torcida (e até dos jogadores). Até 2009, quando o Oasis rompeu, o Man City tinha ganhado 12 títulos na história. Desde então, ganhou 24 títulos! No ano passado, finalmente o time venceu a Champions League pela primeira vez — e, na época, Liam prometeu em um tweet que poderiam voltar a tocar juntos caso levassem a taça. Hoje, eles são os atuais tetracampeões ingleses. Nunca, desde 1889, nenhum time ganhou quatro vezes a Liga Inglesa. Vai mexer com duas paixões dos ingleses juntas para ver o que acontece...

A Heineken pegou o zeitgeist e postou que o brinde é para o time que venceu a Champions e fez os irmãos reunirem a bandinha. Tem promessa que é coisa séria mesmo. Mais séria que 20 milhões a menos na conta. "Você pode esperar a vida toda (...) Porque quando vem ao topo, você tem que fazer acontecer", diz a letra premonitória.

No lado de baixo do palco, um mundo inteiro celebra nas redes sociais a possibilidade de voltar no tempo, contrariando os versos de Noel: "Não olhe para trás porque você sabe o que você pode ver" ou "Qual o problema com você? Me cante algo novo". Ninguém está muito interessado no porvir quando o presente parece tão suado e o passado um confortável sofá onde se era feliz (e talvez até soubesse disso). "Talvez você seja o mesmo que eu. E você e eu viveremos para sempre", repetem oasismaníacos enquanto fazem contas da conversão de reais para libras.

O seu time pode ganhar o título mais importante depois de quase 130 anos. A banda da sua juventude pode voltar depois de 15 anos. E você pode passar a vida cantando letras pessimistas e mesmo assim acreditar que há uma "Wonderwall" em algum lugar. Vai entender como a música mexe com o coração da gente...