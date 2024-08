Iza: sério que vão crucificar a mulher grávida que decidiu perdoar traição?

Mas ok, voltemos a você. Grávida ainda. O marido garante que não teve nada carnal com a pessoa no presente. Uma história antiga, da qual ela guarda vídeos que foram exibidos e despertaram nele o desejo de um revival. Está certo? Não está.

Ele admite o erro. E diz justamente o que todo mundo pensa: está errado e estragou o que mais importava para ele, a própria família. Se diz arrependido. Quer voltar. Pede perdão.

Dá para julgar quem decide perdoar o cara nesse contexto? Se Iza de fato voltou com ele, como disse Léo Dias, baseado no depoimento de um vendedor de shopping que afirmou ter visto Yuri em chamada de vídeo com Iza a chamando de amor, quem poderia dizer que isso é pecado?

E mais: quem faria diferente às vésperas do parto da primeira filha?

Bruno Gagliasso e Gioh Ewbank têm a história mais legal e midiática sobre perdoar traição. Estão aí, tocando em harmonia projetos profissionais, criação de filhos e papos divertidos sobre relacionamento, sexo e traição. Vai lá atrás dizer para Gioh que não pode mais ficar com Bruno porque ele errou. Eu, hein.

A indignação seletiva com o possível retorno (eu chamei meu ex-marido de amor por um ano depois do divórcio apenas por costume e depois aprendi que o vocativo para ex é o nome dele mesmo) parece mais uma batalha pessoal de quem bradou contra Yuri na internet. "Poxa, Iza, você vai voltar com ele depois de tudo que fizemos por você?", parecem estar dizendo as fãs comparando com Beyoncé e Jay-Z.