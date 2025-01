Claudia Leitte rompe silêncio sobre Ivete e diz como lida com polêmicas

Nunca falei da vida de ninguém esses anos todos. Não quero falar nada da vida de ninguém, não. Está tudo certo como está. Todo mundo fazendo música, produzindo e trabalhando. Não quero falar de ninguém.

Claudia afirma que a maturidade fez com que ela focasse assuntos que realmente sejam de seu interesse e diz que tem muito cuidado com a saúde mental para não cair em discussões negativas nas redes sociais.

"Tenho uma carreira de um pouco mais de 20 anos e me considero 'paleozoica' na internet. Amadureci num sistema que estava em mutação. Manifestei emoções, era uma menina. Mas tive tempo para amadurecer e, hoje, faço escolhas muito conscientes [sobre o que se manifestar nas redes]", ressaltou.

Claudia continua: "Tenho uma saúde mental massa, graças a Deus. E, vale ressaltar que, isso, nos tempos de hoje, com tanta informação e velocidade de consumo dessas informações, é muito importante. Tenho a minha psiquiatra há três ou quatro anos e tenho uma família maravilhosa que me ajuda a manter o senso".

Questionada se considera ser uma pessoa discreta em relação a posicionamentos diante de polêmicas, Claudia destaca: