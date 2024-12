MP recebe denúncia contra Claudia Leitte após remoção de Orixá em música

Letra de "Caranguejo" não foi alterada oficialmente em registro no ECAD, segundo Hédio Silva. Desta forma, caso sejam iniciadas as investigações e coletadas as provas, a cantora também poderia ser acusada de falsidade ideológica —alteração de obra de terceiros sem devida autorização. A reportagem entrou em contato com o ECAD, mas não obteve retorno até o momento sobre eventuais mudanças no registro da música.

Vídeo de Claudia Leitte viralizou nas redes sociais. Situação ocorreu durante o show de ensaio de verão da artista no Candyall Guetho Square, em Salvador, no último sábado (14). O mesmo aconteceu em fevereiro deste ano, em outra apresentação da cantora.

Caso também chamou a atenção de Pedro Tourinho, secretário de Cultura de Salvador. "Quando um artista saúda o povo negro e sua cultura, reverencia sua repercussão e musicalidade, faz sucesso e ganha muito dinheiro com isso, mas, de repente, escolhe reescrever a história e retirar o nome de Orixás das músicas, não se engane: o nome disso é racismo", afirmou em publicação nas redes sociais.