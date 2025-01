Ivete e Claudia Leitte deixam de se seguir após polêmica; o que aconteceu?

Ivete Sangalo, 52, e Claudia Leitte, 44, deixaram de se seguir nas redes sociais.

O que aconteceu

As cantoras não se seguem mais no Instagram. Conhecidas por serem duas das maiores cantoras de axé do país, elas chegaram a realizar diversas parcerias de trabalho juntas no passado, no entanto, a boa relação pode ter chegado ao fim.

O rompimento entre Ivete e Claudia acontece após a loira se envolver em uma polêmica por mudar a letra de uma música, o que pode ter causado o atrito. Claudia mudou um trecho da letra de "Caranguejo", que diz "saudando a rainha Iemanjá", para "eu canto meu rei Yeshua" - termo que significa Jesus em hebraico.