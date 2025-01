Cátia Fonseca fica na Band, mas bastidores expõem impasse e ligam alerta

Fontes da coluna afirmam que, mesmo em férias, Cátia deu o "ok" para a Band e aguarda as orientações de nova direção do programa.

E é exatamente o novo diretor que vem sendo alvo de impasse.

Faltando poucos dias para o retorno de Cátia, o "Melhor da Tarde" ainda não tem um novo diretor. Ou seja, tudo será feito a toque de caixa.

Ainda de acordo com a apuração da coluna, a Band teria passado 5 nomes de possíveis diretores para Cátia avaliar, mas a decisão final é da emissora. Só que até agora nada foi definido e, segundo fontes, a questão que do impasse é financeira —o que liga um alerta.

O assunto já tomou os corredores da Band, e produtores estão preocupados com o novo formato do programa. A grande questão é: para haver novidades, um novo diretor já deveria ter sido contratado há pelo menos um mês, e não faltando menos de uma semana para a volta. A demora da Band pode sinalizar que o "Melhor da Tarde" não seja prioridade e que os investimentos no vespertino continuem sendo escassos.

Procurada pela coluna, a assessoria de Cátia Fonseca disse apenas que ela está de férias e segue em contato com a Band.