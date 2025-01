Planta no BBB? Esposa de Guilherme faz apelo para que ele 'acorde no jogo'

Letícia Tavares, filha de Joselma, a dona Delma, e esposa de Guilherme do BBB 25, quer ver a família se movimentar mais no reality show da Globo.

Em conversa exclusiva com a coluna, a pernambucana —que é fisioterapeuta, e precisou mudar totalmente a rotina para acompanhar mãe e marido no Big Brother Brasil— faz um apelo: "Guilherme precisa dar uma acordada. Se eu pudesse dar um conselho, diria para que os dois continuem sendo eles, mas que joguem um pouco mais. O BBB é jogo, e falta isso."

Para Letícia, o que dificulta as movimentações de Delma e Guilherme são as afinidades que eles já construíram. "Os dois gostam de muita gente, e muitos gostam deles. Ele é bem mais devagar que a minha mãe mesmo, mas acho que podem se soltar ao longo do jogo."