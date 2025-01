Fausto Silva tem alta hospitalar após tratar infecção: 'Recuperado e bem'

A data da internação do artista no hospital e o que motivou o problema médico não foram informados pelos familiares do artista. Anteriormente, a esposa dele, Luciano Cardoso, havia dito que "Fausto está encerrando o tratamento de uma infecção desde o final de dezembro e terá alta no final de semana".

Faustão realizou um transplante de coração em agosto de 2023. O apresentador foi submetido ao processo em decorrência de um grave quadro de insuficiência cardíaca.

Seis meses depois do transplante cardíaco, ele também necessitou de um transplante de rim, procedimento realizado fevereiro do ano passado. Na ocasião, a família do apresentador informou que ele foi transplantado do órgão em decorrência do agravamento de uma doença renal crônica. Em agosto passado, Fausto contou em entrevista que seus médicos não descartavam a necessidade de realizar um segundo transplante de rim.

Um dos maiores apresentadores da história da TV, Faustão está fora da TV desde maio de 2023. Sua última atração em TV aberta foi o "Faustão na Band".