Equipe de Gracyanne se irrita com ação que envolveu Gilsão e sósia de Belo

Segundo apuração da coluna, a equipe de Gracyanne já deu andamento no pedido para deletar o perfil, estão aguardando retorno da plataforma, e retiraram todos os vídeos publicados no perfil.

A ação, que incomodou a equipe de Gracyanne, viralizou nas redes ontem. Se tratava de uma divulgação do novo programa de Christina Rocha no Kwai, chamado "Arrocha Christina". O talk show falará sobre reality show e bastidores.

Procurada, a assessoria de imprensa de Gracyanne Barbosa confirmou as informações, e reafirmou que considerou a ação um desrespeito com a participante do Big Brother Brasil.

A influenciadora ainda poderá participar de ações do Kwai no confinamento, já que Gracyanne não sabe o que se passa fora do programa e não tem contato com a equipe.

A coluna também procurou a assessoria do Kwai. A plataforma informou que irá apurar a situação e, em breve, retornará com um posicionamento. O espaço segue aberto.