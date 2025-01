Globo tem planos para tirar Ana Maria Braga das manhãs e mudar programação

Ana Maria Braga e a alta cúpula da Globo já têm marcadas reuniões para seguirem ajustando as mudanças. O importante para eles, agora, é não causar alarde ou antecipar ações negativas de patrocinadores.

As informações sobre a desistência da Globo de substituir Ana Maria Braga no 'Mais Você' foram antecipadas pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, no IG, e apuradas e confirmadas com fontes por esta coluna de Splash.

Procurada pela coluna, Ana Maria Braga e a Globo não retornaram sobre as mudanças. O espaço segue aberto.