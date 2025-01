Tadeu Schmidt: 'Acompanho bem menos as críticas e não me baseio por elas'

'Hoje, o Tadeu mandou bem'. 'Não, o Tadeu foi péssimo'. O Big Brother Brasil vem acompanhado de milhares de opiniões sobre tudo que está envolvido ao programa, incluindo o apresentador. Tadeu Schmidt, que iniciou na segunda-feira (13) sua quarta edição, diz ter aprendido com o tempo a se envolver menos com o que falam nas redes sociais, especialmente sobre sua desenvoltura na atração.

"Acompanhava bem mais as críticas e elogios, mas depois passei a ver que são apenas opiniões de pessoas das quais eu não conheço. Elas têm o direito de pensar o que quiserem, mas eu não posso me basear nem pelo elogio e nem pela crítica dessas pessoas", diz ele em entrevista durante uma visita especial para jornalistas à casa do reality show.

Para o apresentador, o que importa são as críticas internas: "Me baseio pela opinião de quem faz o programa comigo. Pessoas que fazem o reality desde a primeira edição. Se tiver qualquer questão que precisamos resolver, eles vão me dizer".