Luiza Possi está prestes a assinar com Band para comandar o MasterChef

Está quase tudo certo para Luiza Possi ser a nova apresentadora do Masterchef Brasil, substituindo Ana Paula Padrão. A coluna descobriu que a cantora e a Band estão nos trâmites finais com a assinatura de contrato.

Ainda segundo fontes da coluna, a Band, após sondar diversos nomes — entre eles André Marques, como noticiado nesta coluna — optou por Luiza Possi pela aprovação dela com o público.

A cantora tem garantindo um alto engajamento nas redes sociais e teve aprovação total no comando do programa 'Mestres da Air Fryer', reality show culinário da Band que teve a final exibida no último sábado.