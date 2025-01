Gracy fez preparação especial com nutricionista para aguentar a Xepa no BBB

Gracyanne Barbosa fez uma preparação especial com nutricionista e terapias para superar a comida da Xepa no BBB 25, informou com exclusividade Lucas Pasin na edição do Central Splash desta sexta-feira (17).

Falei com pessoas próximas a Gracyanne ontem à noite ainda, porque eu estava realmente muito preocupado se ela ia dar conta dessa Xepa, né? E eles me falaram que essa preparação que ela fez, incluindo inclusive com nutricionista, foi em cima dos alimentos que ela sabia que ia ter na Xepa.