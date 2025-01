Alice Wegmann: Não tenho medo em mexer no sucesso que foi 'Vale Tudo'

Alice Wegmann, 29, está empolgada e confiante com seu novo papel em novelas. A atriz viverá este ano a icônica jornalista Solange Duprat no remake de "Vale Tudo", da Globo, e contou em conversa com a coluna como surgiu o convite.

Ela afirma que não tem medo de críticas por "remexer" em um personagem que encantou o público e por estar em um remake que fez tanto sucesso em sua versão original.

"O convite veio de uma forma muito especial. A Manuela Dias me ligou. Já tínhamos trabalhado juntas em 'Ligações Perigosas' e 'Justiça 2'. Ou seja, já tínhamos um repeteco de parceria, e eu gosto muito do trabalho dela. A Manuela está em uma função de muita responsabilidade, e posso dizer que tudo que eu li até agora, eu amei. Estar nessa jornada com ela é muito especial", destaca.