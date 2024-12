Belo, Davi e Marquezine: as sub e as estrelas que deram o que falar em 2024

Subcelebs de 2024

Maior concentração e 'celeiro' de subcelebridades, os reality shows não decepcionaram neste último ano, e trouxeram três nomes que ganharam muito destaque. São eles Davi Brito e Beatriz Reis, do BBB 24, e Camila Moura, que apareceu como a 'ex do Buda', mas termina o ano com identidade própria: é agora ex-A Fazenda.

Além destes três, Deolane Bezerra marcou seu nome nos noticiários. Não de uma forma positiva. Mas, não dá para dizer que a "mãe não estourou" e não garantiu bons minutos de fama no ano que termina.

E, por fim, uma sub que se acha uma superstar, mas ainda não chegou lá: Blogueirinha. Sem dúvida, é um grande nome do ano e se destacou como apresentadora e influenciadora. Quem sabe, em 2025, não garante um lugar no pódio das grandes estrelas.

Beatriz Reis no Prêmio Multishow 2024 Imagem: Victor Chapetta/AgNews

Grandes estrelas de 2024

E, por falar nelas, estendam o tapete vermelho para as estrelas de 2024. Aquelas que já eram famosas, já haviam brilhado em outros momentos, mas conseguiram feitos que a tornaram ainda mais relevantes no ano em que se encerra.