O polêmico e poderoso ano de Belo: 'Mesmo errando, fãs sempre estão comigo'

O Chico Barney foi o primeiro cara a defender que eu deveria ser o sucessor de Roberto Carlos, e te digo: passei a minha infância inteira, com meus pais, ouvindo Roberto Carlos. Sempre fui muito fã dele em todos os sentidos. Sou um artista do samba e pagode, nasci no Soweto, mas segui para a carreira solo porque quis cantar coisas que fossem parecidas com as do 'Rei'. E fazer esse navio esse ano tem também como base o Roberto Carlos, que foi o primeiro artista a fazer um navio no Brasil, dando muito certo. Agora, essa coisa de sucessão, não encaro assim. Estou galgando um espaço para ter o meu reconhecimento.

Além do cantor das multidões, 2024 trouxe também o Belo ator e o Belo apresentador?

O Dança dos Famosos, em 2023, abriu meu leque para muita coisa sobre a arte. É um universo muito desbravador e curioso. O artista às vezes não se permite, e eu fiquei muitos anos sem me permitir. Mas, depois que o Dança me libertou, entrei para o AfroReggae Audiovisual, fiz cursos e virei um ator de lá. Participo da minha primeira série, 'Verônica', que vai sair em 2025, e também veio o 'Arcanjo Renegado'. E no meio disso também surge o The Masked Singer, que também vai por esse lado do improviso e dos palcos. Vejo que tudo vem acontecendo no seu devido tempo.

E como foi passar por tudo isso e ainda viver a polêmica do fim do seu casamento?

A separação serve para nos amadurecer em vários sentidos. Precisamos viver um pouco a nossa solitude. É tão bom quando a gente consegue voltar a nos apaixonar por nós mesmos. Passei 16 anos com a Gracyanne, ela foi e continua sendo muito importante na minha vida. Mas sinto que é bom voltar a me amar mais, me curtir e aproveitar meu próprio espaço. Passei pelo fim do meu casamento com tudo acontecendo ao meu redor, turnê e gravações, e foquei na minha vida profissional. Mais uma vez a música sempre vem e me resgata.