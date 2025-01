A fila não andou: Belo e Rayane Figliuzzi curtem folga juntinhos na Bahia

A primeira-dama de Belo segue a mesma! Depois de burburinhos de que o pagodeiro teria terminado com Rayane Figliuzzi, e já estaria com outra, esta coluna recebeu um flagra exclusivo do pagodeiro e da empresária em Trancoso, na Bahia.

Segundo fontes da coluna, Rayane alugou uma mansão em Trancoso para passar o ano novo com o filho e amigos, enquanto Belo fazia sua maratona de shows. O pagodeiro, no entanto, assim que terminou de cumprir a agenda, seguiu para curtir a folga ao lado da amada.

Belo e Rayane estiveram juntos em um restaurante em Trancoso. Ele foi bastante tietado por fãs no local.