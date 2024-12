Affair de Belo é tratada como 'primeira-dama' em navio; saiba bastidores

Belo bem que tentou fazer mistério, mas este colunista, que está embarcado no navio do pagodeiro, já descobriu: o cantor está comprometido e acompanhado de seu novo affair no cruzeiro.

Rayane Figliuzzi, 26, tem recebido tratamento VIP em alto mar. Ela chegou ao navio de helicóptero e se hospedou com amigos na parte mais cara do local, o Yatch Club. Por lá, tem sido chamada de "primeira-dama".

Ainda de acordo com apurações da coluna, Rayane, que já vive um romance com Belo há meses, criou um perfil privado apenas para amigas. Por lá, ela pretende mostrar mais da viagem em alto mar.