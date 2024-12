Campeão insuportável, tretas e estrelismo: bastidores da reunião de ex-BBBs

Quem participou? Além de Tadeu Schmidt, ex-BBBs que marcaram o programa foram chamados. São eles Kleber Bambam (BBB 1), Fani Pacheco (BBBs 7 e 13), Rafinha (BBB 8), Anamara (BBBs 10 e 13), Dicesar (BBB 10), Serginho (BBB 10), Daniel Rolim (BBB 11), Ana Paula Renault (BBB 16), Jéssica Mueller (BBB 18), Kaysar Dadour (BBB 18), Gleici Damasceno (BBB 18), Babu Santana (BBB 20), Ivy Moraes (BBB 20), Thelma Assis (BBB 20), Gil do Vigor (BBB 21), Fiuk (BBB 21), Caio Afiune (BBB 21), Juliette (BBB 21), Arthur Aguiar (BBB 22), Fred Nicácio (BBB 23), Davi Brito (BBB 24), Beatriz Reis (BBB 24) e Fernanda Bande (BBB 24).

Quando e como rolou? - A gravação aconteceu no último dia 10 de dezembro, durante todo o dia. O clima era de confraternização de fim de ano. Tadeu Schmidt fez questão de almoçar com os ex-BBBs, conversar com cada um e posar para selfies.

Climão para formar duplas - Uma fonte desta coluna confirmou que Fred Nicácio e Fernanda Bande tiveram um climão na gravação. Conforme noticiado em primeira mão pelo colunista Gabriel Perline, o médico não quis qualquer tipo de interação com a confeiteira e ainda pediu para que a produção mudasse o roteiro para que eles não formassem uma dupla no vídeo.

De acordo com fontes desta coluna, o climão aconteceu na frente dos outros convidados. Fred expôs que não queria contato com Fernanda por considerar que ela teve falas polêmicas em sua passagem no BBB 24.

"Ele não quis fazer par na hora da dancinha e foi uma saia justa na frente de todo mundo", conta a fonte.

Treta no aeroporto - O "fogo no parquinho" não acabou com o fim das gravações. No aeroporto, Kléber Bambam e Beatriz Reis se estranharam. Fontes desta coluna contam que o campeão do BBB 1 teria puxado uma discussão do nada com a ex-BBB 24. Alguns ex-BBBs saíram de perto para fugir da confusão. Beatriz teria desistido da discussão ao perceber que Bambam fazia tudo por engajamento.