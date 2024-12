O ano em que Eliana precisou se reinventar: 'Vivi cinco anos em seis meses'

Há exatamente 1 ano, no fim de 2023, esta coluna conversava com Eliana sobre os rumores de ida para a Globo. A apresentadora, na época, ainda negava qualquer proposta, mas já deixava no ar o interesse por "novos desafios". Questionada sobre os desejos para o ano que viria, ela disse: "Trazer novidades e inovar".

Foi exatamente este o compromisso que Eliana assumiu em 2024 ao assinar com a Globo - ela anunciou a saída do SBT no dia 1 de abril, e foi divulgada no "plim-plim" no fim de junho.

A apresentadora, que já tinha seu lugar cativo na TV, com 32 anos de carreira, sendo 18 comandando um dominical de auditório, decidiu mudar tudo, e, nos últimos seis meses, se colocou novamente em teste e se jogou ao julgamento do público como se fosse uma novata em experiência.