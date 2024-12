Rachel após fracasso na Record: 'Não fui contratada para dar sugestões'

Como falei anteriormente, não é da minha alçada analisar números e projetos televisivos. Tudo que fiz foi abraçar uma proposta que já estava pronta e foi idealizada por profissionais preparados para isso. O que me concerne fazer, a minha parte no projeto, que é uma obra coletiva, fiz com afinco, dedicação profissionalismo e amor.

Ter participado de um reality show vem com algo negativo para um próximo trabalho?

De forma alguma. Não há nada na minha intimidade, na minha vida pessoal que me envergonhe. Pelo contrário: tenho muito orgulho de ser quem eu sou, tanto na minha vida pública quanto na esfera privada. Participar de um reality me ajudou a romper a bolha do jornalismo e ser vista e aceita por um público completamente diferente. Ganhei mais de 3 milhões e meio de novos seguidores, pessoas que passaram a me admirar e acompanhar meu trabalho e minha vida graças a essa exposição.

Já recebeu novas propostas? O que vem agora?

Quero continuar trabalhando - tanto por que amo trabalhar, quanto por que preciso, afinal de contas, sou uma mãe solo e tenho dois filhos para criar! No momento, recebi duas propostas, mas quero amadurecer o que pretendo fazer a partir de 2025. Tenho um mês de férias e vou usá-lo para refletir sobre meus planos para o ano que vem.