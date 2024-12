Affair de Belo nega restrições para não ser presa: 'Vivi grande terror'

De acordo com o jornal 'Extra', em reportagem publicada hoje, para não ser presa, Rayane teria que comparecer mensalmente ao fórum, no Centro do Rio, para se apresentar em juízo. Ela também não poderia se ausentar por mais de oito dias de sua residência no Rio.

Procurada pela coluna, Rayane, por meio de seus advogados, negou a informação:

"A defesa técnica de Rayane Figliuzzi esclarece que não é verdadeira a informação de que a empresária está proibida de se ausentar por mais de 8 dias do Rio de Janeiro e de que teria a obrigação de comparecer mensalmente ao Fórum. A bem da verdade, tais medidas cautelares foram revogadas, de maneira que Rayane não tem qualquer restrição atualmente."

Em entrevista exclusiva à coluna, Rayane comenta as acusações e diz que sente vítima de toda a situação:

Sei que é fácil julgar sem conhecer a verdade. Esse assunto ainda é muito delicado pra mim, porque continua sendo resolvido na Justiça, e eu acredito nesse processo. Mas o que ninguém imagina é o terror que vivi no momento mais frágil da minha vida: aos 23 anos, sozinha, com um recém-nascido nos braços e um mundo desabando ao meu redor.

