Affair de Belo após quase 1 ano de relação: 'Não temos pressa em rotular'

Rayane Figliuzzi viu seu nome atrelado ao de Belo em maio deste ano, na época apontada como amante do pagodeiro durante o casamento dele com Gracyanne Barbosa. Sete meses depois, em primeira mão nesta coluna, ela voltou aos holofotes como a "primeira-dama" do navio do cantor.

O que pouca gente sabe é que a relação, apesar de não ser pública, já dura quase 1 ano. Segundo fontes da coluna, eles se conheceram e começaram a se envolver antes mesmo da separação de Belo e Gracyanne vir à tona, e foram vistos muitas vezes juntos em um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Em entrevista exclusiva à coluna, após ganhar quase 80 mil seguidores no último mês, Rayanne fala sobre a relação com o pagodeiro: