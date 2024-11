Globo grava especial sertanejo AMIGAS com plateia de famosos

O show foi apresentado por Rafa Kalimann, que afirmou ter chorado ao ver roteiro.

Rafa Kalimann e Lorena Comparato no lançamento de AMIGAS Imagem: Globo/Léo Rosário

É sobre o movimento do gênero. Ver cinco mulheres no palco de mãos dadas para levar às pessoas o que o sertanejo é, união. Estou muito honrada e feliz. Rafa Kalimann

O encontro inédito fez um passeio por diferentes fases e subgêneros do sertanejo em uma apresentação musical com canções que foram da moda de viola aos grandes sucessos do feminejo.

No palco do especial exclusivo da Globo, as cinco amigas reverenciam cantoras que fizeram história no gênero.

Marília Mendonça foi pensada para projeto inicial de AMIGAS. Raoni Carneiro, um dos diretores de AMIGAS, disse que Marília estaria no projeto. "Era para a Marília Mendonça estar aqui, e de certa forma ela estará. O projeto começou a ser falado em 2021, e o nome dela foi pensado. Vamos fazer uma homenagem para ela". O show vai ao ar em dezembro, na TV Globo.