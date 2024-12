Inimiga de vários globais, Sonia Abrão vira queridinha no Melhores do Ano

Luciano Huck fez questão de dar bastante tempo de tela para a apresentadora da concorrência e mostrou muita animação com sua presença.

O curioso de tanto palco para Sonia é imaginar o que alguns "inimigos globais" da apresentadora pensaram ou sentiram ao vê-la com tanto espaço na "festa da firma" em que trabalham.

São vários os nomes, mas a coluna relembra dois casos recentes: a briga de Sonia com Patrícia Poeta, que foi parar até na Justiça, e a troca de farpas com Ana Maria Braga. Duas apresentadoras contratadas da Globo, e que nem foram citadas nos Melhores do Ano.

O que será que as duas acharam do programa?

Há quem diga que o convite pessoal feito por Luciano Huck para Sonia Abrão foi apenas em busca de engajamento. Se foi, funcionou.

Nas redes sociais, os momentos da apresentadora criaram burburinhos. Alguns criticaram o destaque dado a ela no programa, outros lamentaram por Sonia ter sido alvo de piadas, mas a maioria parece mesmo ter se divertido com o grande circo formado no domingo à noite.