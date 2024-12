Trio quebrado! O que Rodriguinho sabe do fim da amizade de Fernanda e Pitel

Não restam mais dúvidas para os fãs de Fernanda e Pitel, ex-participantes do BBB 24: as duas romperam a poderosa amizade que construíram no reality e que rendeu até um programa na Globo após o fim do confinamento.

No entanto, nenhuma das duas assume que a amizade não existe mais e colocam panos quentes sobre o afastamento, dizendo que foi culpa apenas de agendas cheias.

A coluna, curiosa com o assunto, aproveitou o encontro com Rodriguinho, no navio do Belo, para tentar entender o que ele sabe sobre a briga. O pagodeiro, que formava um trio de amigos com as duas, falou pela primeira vez sobre o assunto.