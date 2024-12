Belo em alto-mar: cantor embarca em navio temático vestido de comandante

Belo deu hoje mais um passo para ser o nosso "novo Roberto Carlos". O cantor, assim como o "rei", agora tem um navio para chamar de seu.

O cruzeiro "Belo em Alto-Mar", promovido pela Promoção no MSC Seaview, deixou hoje o porto de Santos, e fará sua "rota do sol" - com paradas em Búzios e Angra dos Reis - até quinta-feira, 12.

Belo chegou ao navio por volta das 15h e embarcou usando um elegante look de capitão. Os fãs apaixonados aprovaram a "chegada triunfal" do pagodeiro.