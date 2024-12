Navio de R$ 12 milhões é renovado: Belo dá novo passo para suceder o 'Rei'

A primeira temporada de "Belo em Alto Mar" chega ao fim com sucesso de público, e deixa a Promoação, empresa responsável pelo cruzeiro, bastante satisfeita e renovando a parceria com o pagodeiro para um projeto ainda mais ousado em 2025.

No próximo ano, com vendas já abertas para quem esteve na primeira edição, "Belo em Alto Mar" será palco de um novo DVD da carreira do cantor. As datas para o próximo ano já foram anunciadas: de 13 a 16 de dezembro.

Em conversa exclusiva com a coluna, Belo abre números: ele diz ter recebido quase 7 mil pessoas no navio, e realizou um investimento de R$ 12 milhões com toda a produção, que incluiu shows de Thiaguinho, Ludmilla, Ferrugem, Pixote, Jeito Moleque e Turma do Pagode, além de quatro apresentações do anfitrião.