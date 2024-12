Surpresa com Anitta e estreia de Tony Salles: as novidades do Carnatal 2024

"Todas as lonas utilizadas nesta edição serão reutilizadas na confecção de bolsas estudantis. Este ano temos o Carnatal para todos, no Largo dos Reis, um novo programa de ingressos sociais, oferecendo entradas gratuitas, a volta da pipoca. Já estamos desenvolvendo um plano de formação profissional para jovens produtores culturais e profissionais de áreas correlatas, realizando uma imersão completa no mundo vibrante do nosso produto. A gestão de resíduos com a máxima eliminação de plásticos descartáveis e o foco na coleta seletiva são algumas das ações de destaque. Além do Corredor da Folia ulizando energia solar", detalha Danielle Mafra.

Movimento de R$ 100 milhões

O Carnatal 2024 deverá movimentar mais de R$ 100 milhões, um aumento de 35,1% em relação ao ano passado, quando a micareta movimentou R$ 74 milhões.

"Nossa meta nesta edição é ultrapassar os R$ 100 milhões e a gente quer fazer isso com a ajuda do + Carnatal, porque nós entendemos nosso compromissão não somente como evento em si, mas também como fomentador do turismo e da economia. Então, o folião pode se direcionar às lojas e shoppings e garantir um cupom", explicou Antônio Torres, diretor de Marketing da Clap Entretenimento. "São 298 prêmios, como abadás e ingressos para camarote", explica Djalma Marinho, diretor da CDL Natal.

Laboratório de hits

Ao longo dos anos Bell Marques promoveu no Carnatal um laboratório dos hits para o verão e Carnaval de Salvador. Assim com Claudia Leitte, Léo Santana e Durval Lelys.