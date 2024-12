Alice Wegmann lamenta comentário sobre Galisteu em 'Senna': 'Me senti mal'

Eu, como pessoa que admiro Adriane e vejo ela como pessoa gigante, me senti mal de ter falado com as palavras que eu falei. Alice Wegmann

A atriz, que interpreta a ex-esposa de Senna na série, contou que não queria desmerecer Galisteu. "De alguma forma, parece que eu estava diminuindo ela, quando na verdade eu nunca quis isso. Pelo contrário, é uma mulher que eu quero exaltar!", reforçou.

Do fundo do coração, eu acho que, no calor do momento, eu escrevi de um jeito que eu não queria ter escrito.

Wegmann também celebrou o sucesso global de "Senna", que está entre as 10 produções mais assistidas da Netflix na semana. "É impossível não estar feliz nesse momento, não querer celebrar esse momento do audiovisual brasileiro. Foi a maior produção na história da Netflix aqui no Brasil", declarou.