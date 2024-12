Anitta desconversa sobre casamento e diz adorar previsões: 'Vejo tudo'

Adoro para saber como vai ser meu ano. Fico olhando, depois quando acaba o ano vou ver quem acertou, quem errou... Já podem fazer e me mandar, vejo tudo.

Para o futuro, Anitta tem certeza de que pretende diminuir o ritmo de trabalho. "Desde 2022 tenho optado por ter anos um pouco mais balanceados, trabalhando, só que com menos intensidade, mais tempo livre, aproveitando um pouco mais a vida, e acho que a tendência é mais essa, de eu aproveitar um pouco mais e trabalhar um pouco menos".

Anitta ainda destacou que participar de premiações no Brasil é mais tranquilo do que em eventos internacionais. "É menos pressão, já conheço muito de vocês [da imprensa], então é um pouco mais relaxado. Não por ser menos importante, mas porque já convivo com muitos de vocês há anos. Lá [fora] estou começando a reconhecer as pessoas então não fico tão nervosa quanto antes".