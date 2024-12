Desaplaudidos, romance no ar e climão: os bastidores do Prêmio Multishow

Anitta brilhou no palco, recebeu prêmios, fez uma apresentação com toda a energia, mas a fofoca do final da noite foi: ela vai se aposentar? O discurso da "poderosa" deixou os presentes com uma pulguinha atrás da orelha, e diversas teorias começaram a ser criadas ali mesmo. Dizem que a pausa na carreira vem logo após o Carnaval.

Climão?

MC Carol foi responsável por entregar o prêmio de 'Melhor Funk' para Anitta. No entanto, uma entrevista dela para Blogueirinha foi resgatada, em que ela dizia que Anitta não fazia funk. Ops...

Ivete Sangalo ganhou pelo hit 'Macetando', agradeceu para muita gente, e esqueceu justo de quem? De Ludmilla. Mas calma, está tudo bem entre elas, Ivete - depois de ser criticada nas redes - gravou stories agradecendo a parceira pelo feat.

Manu Bahtidão ficou isolada das paraenses. Viviane Batidão e Zaynara não citaram a cantora em seus discursos. Há quem diga que teve até uma troca de alfinetadas ali durante as falas no palco. O climão está formado e com torcida nas redes sociais.