Prêmio Multishow: Liniker se consagra em noite com holofotes para Anitta

Produção musical

Eduardo Pepato

Gustavo Ruiz Chagas

Julio Fejuca

Pretinho da Serrinha

Rafael Castilhol

Iuri Rio Branco

Instrumentista do ano

Amaro Freitas

Hamilton de Holanda

Hermeto Pascoal

Jonathan Ferr

Pretinho da Serrinha

Rafael Castilhol

Show do ano

Caetano & Bethânia

Ivete Sangalo: 3.0 - A Festa / Rock in Rio 2024

Iza: Rock in Rio 2024

Jão: Superturnê / Rock in Rio 2024

Ludmilla: Numanice #3 Tour / Rock in Rio 2024

Planet Hemp: Baseado em Fatos Reais, 30 Anos de Fumaça / Rock in Rio 2024

Categoria Brasil

Nordeste - Sued Nunes

Centro-Oeste - Thauane

Sul - Vitor Limma

Norte - Viviane Batidão

Sudeste - Yan

Clipe TVZ do Ano

Carta Aberta - MC Cabelinho (Dir. Rafael do Carmo)

La Noche - Yago Oproprio (Dir. Luis Carone)

Mil Veces - Anitta (Dir. Jackson Tisi)

O Som - Matuê (Dir. Rafael do Carmo / Matuê)

Sagrado Profano - Luisa Sonza feat. Kayblack (Dir. Ariana Wong, Carolzinha, Douglas Moda, Jahnei Clarke, Jenni Mosello, Kayblack, Luisa Sonza, Roy Lenzo, Yehonatan Aspril)

TUDO - Liniker (Dir. Marcelo Jarosz)

Hit do Ano

Caju - Liniker

Escrito Nas Estrelas - Lauana Prado

Macetando - Ivete Sangalo e Ludmilla

Nosso Primeiro Beijo - Gloria Groove

São Amores - Pablo Vittar

Só Fé - Grelo