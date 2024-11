Vida sexual e pedido de casamento: doc de Belo não poupa Viviane Araújo

Na ausência da história contada pela própria Viviane, amigos de Belo, como o cantor Dudu Nobre e o produtor Stenio Madeira, e o jornalista Leo Dias dão depoimentos sobre como era a relação da atriz com o pagodeiro.

E alguns detalhes bastante íntimos.

"Era como um ímã. Eles se atraiam. Havia uma energia sexual muito forte entre eles", relata Leo Dias sobre os dois.

O pedido de casamento feito por Belo para Viviane também é exibido no documentário. A declaração romântica foi feita no programa "Planeta Xuxa", em 2000.

Até mesmo as visitas íntimas de Viviane no tempo em que Belo estava preso foram lembradas no documentário.

"O Belo falava que só gostava da comida da Viviane. E ela virada de sexta para sábado cozinhando e ia para a porta do presídio levando as sacolas com as comidas. Ela passava por revista. Aquelas situações bem deprimentes", declarou Leo Dias no doc.