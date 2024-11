'Gracyanne ama Belo, mas não poupou palavras', diz diretor de doc do cantor

Diretor Gustavo Gomes, diretor responsável pelo documentário sobre Belo Imagem: Paulo Tauil/BrazilNews

As gravações do documentário iniciaram assim que o Belo começou a se separar da influenciadora. Todo o processo estará lá. "Belo - Perto Demais da Luz" estreia amanhã (28) no Globoplay.

Spoiler

Em conversa exclusiva com a coluna, pouco antes do evento, Belo deu "spoiler" de dois momentos do documentário: o mais difícil de revisitar e o que possivelmente deixará o público mais emocionado.

Os momentos que revi meu amigos, que fui no bairro onde nasci e me criei, e que mostro as memórias da minha infância são os mais emocionantes. Onde eu jogava bola, tinha minhas namoradas? é sempre uma visita que me deixa muito emocionado. Sou saudosista, isso me mantém humilde, lembrando sempre de onde eu saí. Sinto que o público irá também se emocionar.

Para o cantor, a parte que mostrará quando esteve preso - Belo foi preso três vezes, a primeira em 2002 - foi a mais difícil de revisitar.