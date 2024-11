Belo lança documentário no Rio: 'Revisitar a prisão foi muito dolorido'

Os momentos que revi meu amigos, que fui no bairro onde nasci e me criei, e que mostro as memórias da minha infância são os mais emocionantes. Onde eu jogava bola, tinha minhas namoradas? é sempre uma visita que me deixa muito emocionado. Sou saudosista, isso me mantém humilde, lembrando sempre de onde eu saí. Sinto que o público irá também se emocionar.

Para o cantor, a parte que mostrará quando esteve preso - Belo foi preso três vezes, a primeira em 2002 - foi a mais difícil de revisitar.

Minha experiência, aqui no Rio, com a polícia, sempre foi muito ruim. Revisitar a prisão e tudo que eu passei, que é um lugar que eu já esqueci e que não gosto de relembrar, foi muito dolorido. É uma dor intensa que só quem passou por isso sabe.

Belo cita outro momento emocionante do documentário: o assassinato de Buiu, integrante do Soweto, em 1997.

"Ele que me apresentou o Soweto e me mostrou todo o caminho. Se hoje me encontro na carreira solo e construí essa história bonita na música, o Buiu foi muito importante para isso. Eu que fiz o reconhecimento do corpo, e vamos mostrar isso no documentário. São histórias bastante doloridas".

A obra do Globoplay, disponível a partir das 10h de amanhã, 28 de novembro, trará ainda os amores famosos de Belo. Gracyanne Barbosa gravou depoimento para o documentário, já Viviane Araújo se negou a participar, mas será mostrada em imagens de arquivo.