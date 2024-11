'Tudo calculado': Malheiros fala de cenas de sexo em série com Marquezine

"Amor da Minha Vida", que tem Bruna Marquezine no papel principal, estreou nesta sexta-feira (22) no Disney+, e já chamou a atenção com algumas cenas quentes que ajudam a contar a trajetória dos personagens em seus diversos encontros e desencontros amorosos.

Sérgio Malheiros, que também está no elenco, no papel de Victor, melhor amigo de Bia (Marquezine), protagoniza momentos de intimidade com diversas atrizes na trama.

Em conversa exclusiva com a coluna, na pré-estreia da série, Malheiros contou como foram feitas as cenas mais quentes, e disse que todo o elenco teve uma preparação com o coordenador de intimidade Marcello Bosschar.