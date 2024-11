Querem pintar Galisteu como oportunista, mas ela não precisa do Senna

Mesmo excluída da série, Galisteu se manifestou sobre ela. "Eu estou ansiosa, não vejo a hora para a estreia. Quero assistir, porém, vou assistir como ficção. A partir do momento que eu não aparecer no documentário, com depoimento, com entrevista, a minha história, é uma ficção, concordam? E está tudo bem. Eu carrego essa história como escudo, como fardo. E podem falar o que quiserem. Essa história me pertence. O importante é que ele seja sempre lembrado, manter a história e a imagem do Ayrton sempre viva."