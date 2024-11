Saiba quatro artistas que terão performance inédita no Prêmio Multishow

O Prêmio Multishow 2024 está chegando - será no próximo dia 3 de dezembro - e a coluna descobriu quatro nomes que farão performance inédita no evento. São eles Thullio Milionário, Manu Bahtidão, Pedro Sampaio e Sorriso Maroto.

A apresentação deles terá como tema "A Música Mexe Com o Brasil". Os artistas também concorrem a prêmios nesta edição.

A alagoana Manu Bahtidão disputa na categoria Hit do Ano com "Daqui Pra Sempre", dueto com Simone Mendes.