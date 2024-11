Choro de Maiara, perrengues e 'falta da cachaça': os bastidores de AMIGAS

'AMIGAS' tem choro de Maiara, perrengues, pedido de emprego e muita emoção Imagem: Manuela Scarpa /Brazil News

Nervosismo e emoção

A primeira a assumir que estava nervosa foi Rafa Kalimann. Ela entrou antes no palco, já com a plateia posicionada, para fazer as gravações e precisou refazer as cenas algumas vezes.

Em determinado momento, Rafa pediu ao diretor para conversar com as pessoas presentes, e assumiu que estava difícil segurar as lágrimas pela oportunidade em apresentar o show, e por ver a realização do AMIGAS. "Jamais pensei que veria isso na Globo", confidenciou.

'Pagar peitinho na Globo'

Como toda boa gravação, o AMIGAS também teve alguns momentos "falha nossa". O principal motivo do perrengue foram os looks, todos muito lindos e brilhantes, mas pouco confortáveis para as cantoras.