Ator se assustou ao saber que seria 'affair' de Bruna Marquezine em série

"Nossa, é a Bruna Marquezine! Ela faz filmes em Hollywood. Uau!" Foi essa a reação de João Villa, 33, ao descobrir que contracenaria em cenas românticas com a atriz na série "Amor da Minha Vida", que estreia no próximo dia 22 no Disney+.

João interpreta Cézar, um galã que será um dos romances de Marquezine na trama. Ele conversa exclusiva com a coluna, o ator confidenciou ter sentido um leve susto no início após conquistar o papel.